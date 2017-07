जम्मू-कश्मीरः हिन्दू रीति-रिवाज से मुस्लिम लोगों ने किया कश्मीरी पंडित का अंतिम संस्कार

जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। यहां घाटी में मुस्लिम लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया और एक कश्मीरी पंडित के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुस्लिम बहुल त्रिचल गांव में रहने वाले कश्मीरी पंडित 50 वर्षीय तेज किशन डेढ़ साल से बीमार थे।

Jammu & Kashmir: Kashmiri Muslims helped in the last rites of a Kashmiri Pandit in Pulwama. pic.twitter.com/EzVQ5Hr0G6