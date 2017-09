VIDEO: टीचर की पिटाई से बच्चे का हाथ हुआ फ्रैक्चर, केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के कानपुर के स्टेपिंग स्टोन स्कूल के टीचर पर बच्चे को पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि टीचर ने बच्चे को डस्टर से मारा जिसके बाद बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि टीचर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चा क्लास में बात कर रहा था। टीचर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

बताया गया है कि 14 साल का अभिनव रतनलाल नगर के स्टेपिंग स्टोन स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ता है। स्कूल में 7वां पीरिएड के टाइम अभिनव उसके क्लासमेट से बात कर रहा था। यह देख क्लास मॉनिटर ने उनका नाम मोरल साइंस टीचर निधि को दे दिया। अभिनव का आरोप है कि उसे टीचर ने डस्टर से पीटा जिससे उसके दाएं हाथ में चोट लग गई और इस वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।

बच्चे ने बाद में घटना के बारे में अपने पिता को बताया। बाद में बच्चे के पिता ने स्कूल के प्रिसिंपल से टीचर की शिकायत की। प्रिसिंपल ने जब टीचर को बुलाकर पूछा तो वह बच्चे को पीटने की बात से मुकर गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद प्रिसिंपल ने टीचर को स्कूल से निकाल दिया है। मामला रतनलाल नगर चौकी में दर्ज है।

