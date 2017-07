चीन की भभकी: भारत की तरह हमारे हालात भी 1962 से अलग, रक्षा के लिए उठाएंगे सभी आवश्यक कदम

चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उन टिप्पणियों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज का चीन भी 1962 के चीन से अलग है तथा देश अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए 'सभी आवश्यक कदम' उठाएगा।

Just like #India, #China is also different from 1962, says China on Defence Minister Arun Jaitley's remarks.