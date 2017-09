पत्रकार हत्याः बेंगलुरु में होगा गौरी लंकेश का अंतिम संस्कार, परिजनों ने की CBI जांच की मांग

पत्रकार लंकेश का अंतिम संस्कार बेंगलुरु में होगा। कन्नड साप्ताहिक अखबार की संपादक, वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश के परिवार ने कहा है कि उनका (लंकेश) अंतिम संस्कार बेंगलुरू में बुधवार को किया जाएगा। मंगलवार रात को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उधर परिजनों ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है।

दूसरी ओर गौरी की हत्या से नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के छात्र वरिष्ठ पत्रकार की मौत के बाद बैनर लेकर यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ गए हैं।

Bengaluru: Students at University of Agricultural Sciences hold condolence meet for senior journalist #GauriLankesh pic.twitter.com/Arp7SREgDj

आंखें हुईं दान

Her dream was to donate eyes. In this moment of pain a little relief I've found as a patient got eyesight: Indrajit, #GauriLankesh's brother pic.twitter.com/2nRQJBr5zV