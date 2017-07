महबूबा को जवाब: जीतेन्द्र सिंह बोले, बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भी लहराएगा तिरंगा

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी थी कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले विशेषाधिकारों में किसी तरह का बदलाव किया गया तो राज्य में तिरंगा को थामने वाला कोई नहीं रहेगा। इस पर कई जगह उनके बयान का विरोध हो रहा है तो कई लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं।

इस पर पीएमओ के एमओएस जीतेन्द्र सिंह ने कहा है कि तिरंगा हमारे लिए पवित्रता का प्रतीक है। यह जम्मू और कश्मीर में उतना ही ऊंचा लहरायेगा जितना बाकी के राज्यों में लहराता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को देश के कानून और सभी एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं उन्हें अपने ज्ञान और विवेक से बेहतर काम करने देना चाहिए।

Tricolour is sacrosanct to us. It will fly high in J&K as much as it does in any other state of the Indian Union: MoS PMO on J&K CM's stmnt pic.twitter.com/r4sZ2ClqeM