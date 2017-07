सियासत गर्म:नीतीश से नाराज अली अनवर,अखिलेश ने की शायरी

बुधवार शाम बिहार की राजनीति में उठापटक की तस्वीर सामने आई। महागठबंधन की सरकार से अलग होकर नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले से बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति भी गरमा गई। तुरंत नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई।

जदयू से राज्यसभा सांसद अली अनवर ने नीतीश कुमार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, मेरा जमीर इस फैसले को नहीं मानता है। मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा।

