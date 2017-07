बिहार: फैसले से सहमत नहीं, जनादेश इसके लिए नहीं मिला था- शरद यादव

बिहार में भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले को जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एजेंसी के अनुसार, शरद यादव ने सोमवार को कहा कि वे बिहार में लिए गए फैसले से सहमत नहीं हैं।

शरद यादव ने कहा, 'मैं बिहार में लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ने जनादेश इसके लिए नहीं दिया था।'

I don't agree with the decision in Bihar, its unfortunate.The mandate by the people was not for this: Sharad Yadav,JDU pic.twitter.com/RZDKlpKn2p