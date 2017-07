J&K: कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, दो जवान शहीद

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पैट्रोलिंग कर रहे जवानों पर गोली-बारी कर सीजफायर का उल्लंघन किया है। इसमें सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं। कल रात से ही सेना बडगाम सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रखा है जिसमें सेना ने हिजबुल के तीन आतंकी मार गिराए हैं।

J&K: Two army personnel shot in firing by terrorists in Kupwara's Keran sector, more details awaited. pic.twitter.com/xIYJsGwj9g