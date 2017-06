जम्मू-कश्मीर: सोपोर में 2 आतंकी ढेर, राजौरी में पाक को मिला मुंहतोड़ जवाब

जम्मू—कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में एक मकान में मौजूद दो आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। आतंकियों के पास से दो एके 47 राइफलें और गोला बारूद ​मिला है।

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान अभी जारी है।

J&K: 2 local terrorists killed in joint operation by RR troops &police based on specific intelligence (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/xrcmjYwTH3