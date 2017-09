जम्मू कश्मीर: पाक ने फिर किया संघर्षविराम का उल्लंघन, एक नागरिक की मौत

भारत-पाकिस्तान सीमा पर चौथे दिन भी पड़ोसी मुल्क ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को 11 सीमावर्ती चौकियों और बस्तियों पर भारी मोर्टार दागे जिसमें छह नागरिक घायल हो गए, एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की। रविवार सुबह फायरिंग बंद हुई। पहले तीन नागरिकों के घायल होने की खबर आ रही थी, जिसमें दो महिला और एक बच्चा शामिल था।

