J&K: माछिल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मारा, ऑपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों ने दो आतंकावादियों को मार गिराया है। आतंकी जम्मू के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जिसे सुरक्षाबल ने नाकाम कर दिया और मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं शनिवार सुबह अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने भी सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 6:45 पर गोलीबारी की थी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए अरनिया एरिया में फायरिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान बीएसएफ कॉन्सटेबल ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह को गोली लग गई। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वह शहीद हो गए।

