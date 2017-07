आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, तीन आतंकी मारे गए

जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में सतर्क सैनिकों ने घुसपैठ के एक और प्रयास को विफल कर दिया और सुरक्षा बलों के अभियान में तीन आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात जवानों ने गुरुवार को तड़के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से इस ओर आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए देखा।

