बड़ी सफलताः बिपिन रावत के बयान के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, उरी में थी घुसपैठ की कोशिश

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से आतंकियों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन भारत के जवानों ने उनका मुंहतोड़ जवाब देते हुए वहीं ढेर कर दिया। अभियान में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया।

#FLASH J&K: Infiltration bid foiled in general area Zorawar (Uri). One terrorist killed, one weapon recovered. Operation continues.