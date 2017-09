इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनर विमान हैदराबाद के पास क्रैश, पायलट सुरक्षित

इंडियन एयरक्रॉफ्ट का ट्रेनर विमान किरण हैदराबाद के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सुरक्षित हैं। दो सीट वाला यह विमान 11 बजकर 50 मिनट पर हादसे का शिकार हुआ। वक्त रहते पायलट ने खुद को इंजेक्ट किया। विमान ने हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। पायलट ने क्रैश के समय खुद को विमान से पैराशूट के जरिए बाहर निकाला। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है...



