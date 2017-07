हादसा: इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लापता, रिजिजू बोले- मैं सुरक्षित

अरुणाचल प्रदेश के सागली में भारतीय वायु सेना का उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर (एलएच) अचानक से सेना के रडार से लापता हो गया है। सागली अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित है।

भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर अरूणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में सगाली के पास तीन लोगों को लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर के गायब होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना पर बोलते हुए कहा कि नॉर्थ -ईस्ट में मौसम खराब है। मैं सुरक्षित हूं लेकिन वायुसेना के लापता हुए हेलिकॉप्टर को ढूंढने में पूरी मशीनरी लगी है।

Weather turbulent in North-East.I'm safe but whole State machinery geared up to locate IAF ALH chopper missing almost at same time: MoS Home pic.twitter.com/kDjCc6W7R2