भारत ने बुरहान वानी का महिमामंडन करने पर पाकिस्तान को लगाई लताड़

भारत ने आतंकी कमांडर बुरहान वानी का महिमा मंडन करने के लिए पाकिस्तान की आज आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद द्वारा आतंकवाद को समर्थन और उसे प्रायोजित करने की सभी ओर से निंदा करने की आवश्यकता है।



बेहद छोटे ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा, पहले एफॉरेनऑफिसपीके ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा की स्क्रिप्ट पढ़ी। अब पाक सीओएएस (पाकिस्तान सेना के प्रमुख) बुरहान वानी का महिमा मंडन कर रहे हैं। आतंकवाद को पाक समर्थन और उसे प्रायोजित करने की निंदा सभी को करनी चाहिए।

