प्रभावशाली देश:इस फेहरिस्त में अमेरिका, चीन और रूस से आगे है भारत

अगर किसी से सवाल किया जाता है कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश कौन सा है, तो जवाब अमेरिका या रूस होता है। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सर्वे में लोगों ने भारत को अमेरिका, चीन और रूस से ज्यादा प्रभावशाली देश माना है। अमेरिका का पड़ोसी कनाडा इस सर्वे में सबसे ऊपर है। विश्व पटल पर 12 प्रभावशाली देशों की इस सूची में भारत 7वें स्थान पर है। चीन को 8वां स्थान मिला है जबकि अमेरिका इस सर्वे में नौवें स्थान पर है। भारत को इस आॅनलाइन सर्वे में 53 फीसदी वोट मिले।

इप्सॉस मोरी (Ipsos Mori) के नए सर्वे में 25 देशों के 18 हजार लोगों से जवाब मांगा गया था। इसमें से केवल 40 फीसदी लोगों का ही मानना था कि अमेरिका का विश्व पटल पर सकारात्मक प्रभाव है। इस मामले में अमेरिका चीन से भी पीछे है। चीन को 49 फीसदी लोगों ने विश्व पटल पर प्रभावी माना है। रूस को केवल 35 फीसदी लोग ही दुनिया में प्रभावी मानते हैं। पिछले साल के सर्वे की तुलना में अमेरिका की रेटिंग में 24 फीसदी की भारी गिरावट आई है।

