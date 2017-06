सेना मुस्तैद: भारत ढाई मोर्चे पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार- आर्मी चीफ बिपिन रावत

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने आज कहा है कि भारत पड़ोसी देशों की किसी भी साजिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ​कहा कि भारतीय सेना ढाई मोर्च पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ढाई मोर्चे की ओर उनका इशारा चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा को लेकर है।

India is fully ready for two & a half front war (China, Pak & internal security requirements simultaneously): Army Chief to ANI (File Pic) pic.twitter.com/UKu8HSln04