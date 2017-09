खरी-खरीः यूएन में कश्मीर मुद्दे पर OIC को भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान की बोलती बंद

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। यहां भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) पर कश्मीर मुद्दे को उठाने पर निशाना साधा है। संयुक्त राष्ट्र में ओआईसी की तरफ से पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान पर भारत ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने साफ कहा है कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं नई दिल्ली ने संगठन को भविष्य में इस तरह के संदर्भ बनाने से दूर रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ओआईसी का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान दिया था।

पाकिस्तान पर निशाना

Organisation of Islamic Cooperation in its statement contains factually incorrect & misleading references to Indian state of J&K: Sumit Seth pic.twitter.com/u1Ia5lgJ2f