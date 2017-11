एक और पाकिस्तानी नागरिक को वीजा देगा भारत, सुषमा स्वराज ने कहा- 'चिंता ना करें'

भारत ने शुक्रवार को एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक को मेडिकल वीजा देने का आश्वासन दिया। यह नागरिक भारत में एक अस्पताल में इलाज करा रहे पाकिस्तानी साथी को अपना किडनी दान करना चाहता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फैजा मलिक के आग्रह के जवाब में ट्वीट किया कि चिंता नहीं करें। मैं भारतीय उच्चायोग से दूसरे दाता (Donor) के लिए वीजा देने के बारे में कह रही हूं। फैजा मलिक ने कहा कि उनके भतीजे फराज मलिक का फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

फैजा मलिक ने कहा कि डॉक्टरों ने पहले दाता (Donor) को खारिज कर दिया और अब नए डोनर अब्दुल रज्जाक के लिए एक वीजा की जरूरत है। देश के स्वतंत्रता दिवस पर विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत सभी प्रमाणित पाकिस्तानी मरीजों को मेडिकल वीजा देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों को लेकर संबंधों में पैदा हुई खटास के बाद भारत ने मई में कहा था कि वह सिर्फ पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की सिफारिश पर पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा देगा।



पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को बेहद अफसोसजनक बताया था और कहा था कि इस तरह का पत्र कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन है और इस तरह की मांग किसी और देश द्वारा नहीं की गई है। हालांकि, इसके बाद नई दिल्ली में यकृत ट्यूमर का इलाज कराने के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले एक कश्मीरी मरीज को 18 जुलाई को वीजा दिया गया था। उस समय सुषमा ने कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान सरकार के सिफारिशी पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है।

Pls don't worry. I am asking Indian High Commission to give visa for the second donor. @IndiainPakistan https://t.co/lrd3sYHhr1