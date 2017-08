रक्षाबंधन:नीतीश कुमार ने पेड़ को बांधी राखी तो राष्ट्रपति ने बच्चों से

देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहन अपने भाईयों को दूर दराज जाकर राखी बांध रही हैं। नेता और मंत्री भी इसमें पीछे नहीं हैं। कोई नेता बच्चों से राखी बंधवा रहे हैं तो कोई पेड़ को राखी बांद रहे हैं।

जम्मू कश्मीर में बच्चों ने डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को राखी बांधी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति भवन में राखी बांधी। लालू प्रसाद यादव को भी ब्रह्माकुमारीज की बहनों ने राखी बांधी। नीतीश कुमार ने बिहार में वीर कुंवर सिंह पार्क में आकर राखी बांधी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने भी गांधीनगर में ये त्योहार मनाया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी राखी का पर्व मनाया।

Jammu & Kashmir: Deputy CM Nirmal Singh celebrated #RakshaBandhan with children in an orphanage in Jammu pic.twitter.com/YAg21C1NW2