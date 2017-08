संसद में हंगामा LIVE: IT रेड पर कांग्रेस ने लगाया MLAs को धमकाने का आरोप, सरकार बोली- विधायकों पर कार्रवाई नहीं

कर्नाटक में कांग्रेस मंत्री के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी का मुद्दा आज संसद में भी उठा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा करने लगा। विपक्ष ने छापेमारी की टाइमिंग और जगहपर सवाल उठाए। लोकसभा में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आईटी अधिकारियों को भेजकर हमारे विधायकों को डराया और धमकाया जा रहा है।

विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार की ओर से अरुण जेटली ने कहा कि किसी भी रिजॉर्ट में किसी भी विधायक की तलाशी नहीं ली गई है। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ छापेमारी हुई है।

No search has taken place in the resort as such and no MLA was searched, only one particular Ktka minister was searched: Arun Jaitley in RS