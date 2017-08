शिकंजा: कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के घर IT का छापा, बेंगलुरु के रिजॉर्ट पर भी रेड

कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। छापेमारी सुबह सात बजे से ही जारी है। इसके अलावा ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बता दें कि ये वही रिजॉर्ट है जहां गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक ठहरे हुए हैं।

Income Tax Dept's raid at Karnataka energy minister DK Shivakumar's residence and Eagleton Golf Resort where Cong Gujarat MLAs are staying