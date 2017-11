चेन्नईः शशिकला को झटका, जया टीवी और तमिल अखबार के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा

कथित रूप से टैक्स चोरी की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने आज सुबह तकरीबन छह बजे जया टीवी और डॉ नमाधु एमजीआर (तमिल अखबार) के दफ्तरों पर छापा मारा। आयकर विभाग के करीब 10 अधिकारी टीवी चैनल के दफ्तर में अपना आई-कार्ड दिखाते हुए दाखिल हुए। जया टीवी के 21 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये सभी ठिकाने वीके शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन के हैं।

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जया टीवी को जे जयललिता ने शुरू किया था, लेकिन अब इसका नियंत्रण अन्‍नाद्रमुक नेता वीके शशिकला के परिवार के पास है।

#TamilNadu : Income Tax raids continue at Jaya TV office in #Chennai 's Ekkaduthangal in a case of alleged tax evasion pic.twitter.com/IETuuTuqxH

शशिकला भ्रष्‍टाचार के मामले में जेल में हैं। उनके भांजे विवेक जयरमन के पास फिलहाल चैनल की कमान है। यह चैनल मुख्‍यमंत्री ई पलानीस्‍वामी और उपमुख्‍यमंत्री ओ पनीरसेल्‍वम धड़ों के आपस में विलय होने के बाद सत्‍तारूढ़ अन्‍नाद्रमुक के सरकार के कामकाज का आलोचक माना जाता है।

#TamilNadu: Income Tax department conducts raid at Jaya TV and Dr Namadhu MGR (Tamil newspaper) premises in Chennai, in a case of alleged tax evasion pic.twitter.com/LkQSVz4NWN