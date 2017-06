हैदराबाद के होटल ने सिंगल महिला को नहीं दी ठहरने की अनुमति, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई Viral

आपने जरूर सुना होगा कि सिंगल पुरुष नाइट क्लब में नहीं जा सकता। इसके अलावा मैट्रो सिटीज में तो अकेले रहने के लिए कमरा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई होटल आपको ठहरने के लिए मना कर दे क्योंकि आप अकेली महिला हैं। जी हां ऐसी ही वाक्या सामने आया है 24 जून शनिवार को हैदराबाद के एक होटल से। जहां बैंगलुरु की 23 साल की नुपुर सरसावत को होटल में इसलिए ठहरने के लिए मना किया गया क्योंकि वो अकेली थी। यही नहीं उन्होंने होटल में ठहरने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी।

नुपुर ने इस पूरे वाक्ये को फेसबुक पर पोस्ट किया और उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नुपुर की इस पोस्ट के 1500 से ज्यादा शेयर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में पूरा वाक्या शेयर किया है। यही नहीं उन्होंने होटल पॉलिसी का स्क्रीनसॉट भी शेयर किया जिसमें लिखा था कि लोकल, सिंगल महिला और अविवाहित जोड़ों को होटल में आने की अनुमति नहीं है। इस पर नुपुर ने ट्वीट कर सवाल किया है कि अगर होटल की ऐसी पॉलिसी थी तो ऑनलाइन पर उसकी बुकिंग को मंजूरी कैसे मिली। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाली एप्प की तरफ से माफी मांगी गई । इसके बाद होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग करने वाले एप्प की तरफ से कहा गया है कि नुपुर को बुकिंग के पैसे वापस किए जाएगें और ऐसे होटल्स को लिस्ट से हटाया जाएगा। यही नहीं उनकी ट्रिप के दौरान उनके किसी और होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।

Hi @goibibo @deepikapadukone I'd like a minute of your time. I am a solo traveling girl and I chose you for the first time-