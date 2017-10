video: टोल पर भाजपा विधायक पति ने की गुंडई, कर्मचारियों से की मारपीट

मध्यप्रदेश में रत्लाम में एक भाजपा विधायक के पति के गुंडई का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि विधायक पति ने यहां के बांसवाड़ा रोड पर सरलापाड़ा टोलप्लाजा पर यहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। खबरों के मुताबिक वीडियो में गुंडई करते दिख रहा शख्स सैलाना विधायक संगीता चारेल का पति है, जो अपने चार अन्य साथियों के साथ टोलकर्मियों से बदसलूकी करते दिख रहा है।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक गुरुवारा रात करीब 11 बजे अग्रहवा टोल प्लाजा पर सैलाना भाजपा विधायक संगीता चारेल के पति विजय चारेल, हरसोला गांव के सरपंच गोरधन व दो अन्य आरोपी एक ही वाहन से पहुंचे थे।

देखें घटना का वीडियो-

#CCTV Madhya Pradesh: Husband of BJP MLA Sangeeta Charel and his aides thrash toll plaza employee in Ratlam pic.twitter.com/QHucKYLTW9