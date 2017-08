गुजरात राज्यसभा चुनावः सोशल मीडिया पर नतीजों से पहले छाया रहा हाइवोल्टेज ड्रामा

मंगलवार को गुजरात में राज्यसभा के चुनाव हुए और इसके नतीजे आए। लेकिन वोटिंग के बाद और नतीजे आने के पहले तक एक हाइवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कौन चुनाव जीतेगा और कौन हारेगा इसे जानने के लिए हर कोई न्यूज चैनल से चिपका था तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग सारी रात पल-पल की अपडेट दे रहे थे। राज्यसभा चुनावों के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब इतने ट्विस्ट और टर्न देखने को मिले। वहीं काफी समय बाद सोशल मीडिया पर किसी चुनाव के नतीजों के लिए यूजर्स में बेचैनी महसूस की जा सकती थी।

सुबह से हैशटैग थे ट्रेंड में

राज्यसभा चुनाव में मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने भाजपा के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया। इससे पहले देर रात तक चले नाटकीय घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर मुख्य विपक्षी दल के दो असंतुष्ट विधायकों के वोट अमान्य कर दिये थे जिससे कांग्रेसी खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिला। चुनाव आयोग के इस फैसले की वजह से नतीजों तक इतना टिवस्ट देखने को मिला। ट्विटर पर सुबह से ही #GujaratRSPolls और #GujaratRajyaSabhaElections हैशटैग ट्रेंड हो रहे थे। चुनावों के दौरान इन्हीं हैशटैग का प्रयोग लोगों ने जरूरी जानकारी को साझा करने के लिए किया। कुछ लोग इन नतीजों की तुलना क्रिकेट के डकवर्थ लुईस सिस्टम से भी कर रहे थे। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने चुनाव के दौरान उन लोगों को आड़े हाथ लिया जो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे।

#GujaratRSPolls hahahah.whatever the result it will be but this fight is amazing...Ali vs Tyson..Rajya sabha ki ek seat itni imp ho gyi.😂