हनीप्रीत की तलाश: बिहार और यूपी के बाद अब गुरमीत राम रहीम के गांव पहुंची हरियाणा पुलिस

गुरमीत राम रहीम सिंह की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा 25 अगस्त से फरार चल रही है। कोर्ट ने हनीप्रीत के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर रखा है लेकिन इसके बावजूद वह पुलिस की गिरफ्तर से बाहर है। हालांकि पुलिस ने हनीप्रीत की तलाश में कई जगह छापेमारी की है। हनीप्रीत की तलाश में इससे पहले पुलिस यूपी और बिहार के बॉर्डर एरिया पर तलाशी अभियान चला चुकी है। वहीं मीडिया में खबरें आईं है कि हनीप्रीत नेपाल भाग चुकी है लेकिन पुलिस इन सभी खबरों का खंडन कर चुकी है।

एजेंसी एएनआई के मुताबिक हनीप्रीत राजस्थान के श्रीगंगानगर के गुरसर मोडिया गांव में छिपी हुई है। इस बात की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस भी राजस्थान पहुंच चुकी है। हानीप्रीत के मोडिया गांव में छिपे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज की तलाशी ले रही है। हालांकि अभी तक उसके वहां उसके होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि गुरुसर मोडिया में गुरमीत राम रहीम का गांव हैं।

इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हनीप्रीत को नेपाल के बिराटनगर में देखा गया था। बताया जा रहा था कि नेपाल के बिराटनगर में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के सदस्य के घर में हनीप्रीत को देखा गया है। वह एक डेरा सदस्य के घर में छुपी बैठी है। इससे पहले कहा गया था कि हनीप्रीत नेपाल के धरान-इटहरी में छुपी हुई थी लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो उसने अपना ठिकाना बदल लिया।

#Haryana Police reaches Sri Ganganagar in Rajasthan at #RamRahim's native place in Gurusar Modia village to search for Honeypreet Insan.