राम रहीमः दिल्ली में है हनीप्रीत, अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में दी अर्जी, सुनवाई आज

साध्वियों से दुष्कर्म में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

हाईकोर्ट में हनीप्रीत तनेजा के नाम से दाखिल याचिका में उसने अपनी जान को खतरा बताया है। हनीप्रीत ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक के उस बयान को भी आधार बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। याचिका में तीन सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने की मांग की गई है, ताकि चंडीगढ़ में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने में उसे परेशानी न हो।

दिल्ली में ही है हनीप्रीत, वकील का दावा- वो आई थी दफ्तर



हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने बताया है कि हनीप्रीत सोमवार को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में स्थित उनके ऑफिस में आई थी।

#HoneyPreet's lawyer Pradeep Arya confirms that she visited his office in Delhi's Lajpat Nagar today afternoon. pic.twitter.com/GnkuMrZRjI