HAPPY DIWALI:चीन-PAK से आई ​मिठाई,भारत सहित पूरी दुनिया में धूम से मनी दिवाली

गुरुवार को भारत समेत पूरी दुनिया में दिवाली का त्योहार धूम-धाम से मनाया गया। पाकिस्तान और चीन की सेना ने भी भारत को मिठाइयां भेजीं। बदले में भारतीय सेना ने भी अपने पड़ोसियों को त्योहार की मिठाई दी। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन सहितं दुनिया के दूसरे मुल्कों ने दिवाली पर भारत और भारतीय समुदाय को अपने शुभकामना संदेश भेजे।

गुरुवार को पीएम मोदी ने एलओसी के पास भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना ही उनके लिए परिवार है। दिवाली के दिन पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की तरफ से भी दोस्ती का भाव दिखाते हुए भारत को मिठाई भिजवाई गई। एक तरफ नाथु ला दर्रे पर जहां आईटीबीपी और चीनी सेना के बीच आपस में मिठाई बांटी गई वहीं वाघा बॉर्डर पर बीएसफ ने पाकिस्तान के साथ त्योहार का प्यार साझा किया। इसके अलावा अखौरा सीमा पर भी बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों के बीच आपस में मिठाई बांटी गई।

Sweets shared by ITBP with Chinese troops at Nathu La Pass #Diwali pic.twitter.com/Sykr5toQP6