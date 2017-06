गुलमर्ग रोपवे हादसा: कंपनी का बयान, गंडोला का गिरना एक 'दैवीय आपदा' थी

जम्मू-कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में रविवार को रोपवे टूटने से चार पर्यटकों समेत सात लोगों की मौत हो गई। लेकिन गुलमर्ग मे रोपवे चलने वाली कंपनी ने इस हादसे को दैवीय आपदा करार दिया है।

गुलमर्ग में गंडोला केबिल कार चलाने वाली कंपनी पर कई तरह के आरोप लगे हैं। इस पर कंपनी की ओर से जवाब देते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर रियाज अहमद का कहना है कि उनकी कंपनी ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

अहमद ने कहा, 'हम तेज हवाओं के दौरान गंडोले को संचालित नहीं करते हैं और सिस्टम में एक इनबिल्ट सुरक्षा तंत्र है जो स्वचालित रूप से गंडोले को रोक देता है जब भी हवाएं तेज होती हैं'। लेकिन कल जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। वह एक दैवीय आपदा थी। जब गंडोलों को रवाना किया था तब मौसम साफ था लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज हवाएं चलने लगी।

#Gulmarg Gandola accident. Police team under SSP Baramulla on spot. About 100 stranded. pic.twitter.com/BrbM2NtSGx