सस्ता ईंधन: चुनाव से पहले गुजरात में पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता, जानिए अब कितने में मिलेगा तेल

मंगलवार को गुजरात सरकार ने जनता को राहत देते हुए राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट की कटौती करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने वैट में 4% की कटौती का ऐलान करते हुए कहा कि इससे पेट्रोल की कीमतें 2.93 रुपए/लीटर और डीजल 2.73 रुपए/लीटर कम हो जाएंगी। गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य है।

केंद्र सरकार की अपील के बाद कमी

यहां रुपानी ने कहा, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 4फीसदी वैट कम करने का निर्णय किया है। नयी कीमत आज रात मध्यरात्रि से प्रभावी होंगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्य में पेट्रोल की कीमत 2.93 रुपये टकर 66.53 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2.72 रुपये कम होकर 60.77 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। इससे राज्य के खजाने को 2,316 करोड़ रुपये वार्षिक नुकसान होगा। हालांकि इस पर रुपानी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला लोगों के हित में किया है।

The Govt of Gujarat has decided to cut down 4% VAT on fuel prices. Price of petrol to come down by

2.93/Ltr & that of diesel by Rs 2.72/Ltr