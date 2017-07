GST का प्रभाव: 30 जून को हुआ बच्चे का जन्म तो बच्चे का नाम रखा....

भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) एक जुलाई से लागू हो गया है। लेकिन 30 जून की आधी रात राजस्थान के ब्यावर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसे आप जीएटी का प्रभाव ही कहेंगे कि 30 जून को जन्मे इस बच्चे का नाम यहां की महिलाओं ने जीएसटी ही रखा है।

दरअसल इस बच्चे का जन्म 30 जून शनिवार रात 12.2 पर हुआ और एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च हुआ। यही वजह है कि बच्चे की मां ने उसका नाम जीएसटी रखने का फैसला किया। बच्चे की मां के साथ ली गई तस्वीर जैसे ही ऑनलाइन शेयर हुई, बीजेपी सरकार के सदस्यों ने जल्द से जल्द बच्चे को अपनी शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने मां और बच्चे की सेल्फी को कुएच ऐसे शेयर किया। यही नहीं इसके बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट पर मां और बच्चे को अपनी शुभकामनाएं दी:

This is an empowering #GST & #SabkaSathSabkaVikas image on #BadaltaBharat under @narendramodi ji @BJP4India, from Rajasthan @VasundharaBJP pic.twitter.com/0631NNMKjV