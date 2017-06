बड़ा फैसला: अब बैंक खाता खोलने और 50 हजार की लेने के लिए आधार जरूरी

केन्द्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब बैंक खाता खोलने तथा 50000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है।

Govt makes #Aadhaar mandatory for opening #bank account, financial #transactions of Rs 50,000 and above.