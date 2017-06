किसानों को सौगात: अन्नदाताओं को मिलेगा सस्ता कर्ज, खेती ऋण पर 5% की छूट

केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि ऋण का समय से भुगतान करने वालों किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट देने तथा दो प्रतिशत की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसानों को राहत देेने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

Govt approves interest #subsidy of 2% on #farm loans and additional 3% for timely repayments, say sources.