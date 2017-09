गौरी लंकेश हत्या: भाई ने कहा- हम SIT की जांच में सहयोग करेंगे

बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने आईजीपी (इंटेलीजेंस), बीके सिंह के नेतृत्व में 19 अफसरों की टीम गठित की है। इसी बीच गौरी लंकेश के भाई इंद्रजीत लंकेश भी सामने आ गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इंद्रजीत ने कहा कि हम SIT के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि गौरी लंकेश को जान का खतरा था।

इंद्रजीत ने कहा कि गौरी लंकेश नक्सलियों के पुर्नवास का काम कर रही थीं। उन्होंने नक्सलियों के साथ जो किया वह प्रशंसनीय था। वह उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहती थीं लेकिन तब भी कई लोग उनके खिलाफ थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके घटना के हर पहलू को देखा जाएगा और हमें न्याय मिलेगा।

इंद्रजीत ने कहा कि लोग उनकी विचारधारा के विरोधी थे लेकिन उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। इस घटना पर राजनीति ना की जाए और ना ही इसे कोई वैचारिक रंग दिया जाए और ना ही अपने फायदे के लिए इस हादसे का इस्तेमाल किया जाए। नक्सलियों और राइट विंग को लेकर गौरी लंकेश की एक मजबूत विचारधारा थी। इंद्रजीत ने कहा कि उनकी बहन की हत्या की जांच हर एंगल से होनी चाहिए फिर वो चाहे नक्सली हों या हिंदू चरमपंथी।

बता दें कि एक लोकप्रिय कन्नड टेबलॉयड की संपादक लंकेश (55) की तीन अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह अपने ऑफिस से घर लौटी थीं। उन पर सात गोलियां दागी गईं। कनार्टक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

they printed some pamphlets against Gauri. Please look at all the angles, come to a conclusion & bring justice: Brother of #GauriLankesh pic.twitter.com/BrZY7n6qNJ — ANI (@ANI) September 7, 2017

She was working to rehabilitate naxals.When she brought few of them to mainstream,lot of voices were against it...: Brother of #GauriLankesh pic.twitter.com/1hexbYZ6mB — ANI (@ANI) September 7, 2017

Please don't give this incident political or ideological colour. Don't use for benefit,my request as a brother and human: Indrajit Lankesh — ANI (@ANI) September 7, 2017

She had no personal enmities, only ideological adversaries: Indrajit Lankesh, brother of #GauriLankesh pic.twitter.com/pN9BSbJi8s — ANI (@ANI) September 7, 2017