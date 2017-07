सावधान: मुंबई के चेंबूर में पेट्रोल पंप से सीएनजी गैस लीक, कई सेवाएं बंद

मुंबई के चेंबूर में सोमवार दोपहर पेट्रोल पंप से सीएनजी गैस लीक हो गई। इसके बाद इलाके की कई सेवाओं पर रोक लगा दी गई। इंटरनेट, बिजली, गैस सप्लाई और आसपास की सड़कों पर आवाजाही को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि, गैस लीक के कुछ समय बाद इस पर काबू पा लिया गया है।

Gas leakage from a CNG Pump in Mumbai's Chembur.Traffic was halted at Chembur - Panel highway shortly, situation now under control