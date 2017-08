रेल हादसाः मुंबई में हार्बर लाइन पर माहिम के पास बेपटरी हुई लोकल, पांच लोग घायल

उपनगरीय ट्रेन के चार डिब्बे आज सुबह माहिम स्टेशन के पास हार्बर लाइन पर पटरी से उतर गए जिससे पांच यात्री घायल हो गए। यह जानकारी पश्चिम रेलवे ने दी है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण वडाला-अंधेरी प्रखंड पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है।



यह लोकल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चली थी और अंधेरी स्टेशन की ओर जा रही थी। माहिम स्टेशन के पास इसके उपर लगे उपकरण (ट्रेन की गति के लिए बिजली उपलब्ध करवाने वाला उपकरण) में खराबी का पता चला।

