जम्मू-कश्मीरःआतंकियों ने पुलिस दल पर किया अटैक, 6 पुलिसकर्मी शहीद

दक्षिण कश्मीर के अचबल में एक पुलिस दल पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस हमले में एसएचओ की भी मौत हो गई है। इस इलाके में आतंकी लगातार सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाते रहे है।

Five police killed as militants ambush a police party in #Achbal in South Kashmir.