एक्शन में सेनाः भारत-म्यांमार सीमा पर बड़ी कार्रवाई, NSCN (K) ग्रुप के कई आतंकी मारे गए

भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सेना का ये ऑपरेशन यहां मौजूद एनएससीएन- (खापलांग) ग्रुप के उग्रवादियों के खिलाफ हुआ है। इस हमले में कई उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है।

इस्टर्न कमांड के अधिकारी ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें इस कार्रवाई की पुष्टि की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है

Heavy casualties reportedly inflicted on NSCN(K) cadre. No casualties suffered by Indian Security Forces