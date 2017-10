कोलकाता: LIC बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की दस गाड़ियां पहुंचीं

कोलकाता शहर की बहुमंजिला इमारत में आज दिवाली के दिन आग लग गई। यह घटना मध्य कोलकाता के जवाहरलाल नेहरू सड़क पर स्थित एक व्यावसायिक इमारत की 16वीं मंजिल में सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर हुई।

जानकारी के मुताबिक इस मंजिल पर भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल मार्केट कार्यालय का सर्वर रूम मौजूद था। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक (कोलकाता मंडल), पीपी सेनगुप्ता ने कहा कि इमारत में किसी के भी फंसे होने की खबर नहीं है।

एक दमकल अधिकारी ने बताया कि जीवन सुधा (LIC) इमारत की 17वीं मंजिल तक तेजी से बढ़ रही आग को फैलने से रोकने के लिए 10 दमकल वाहनों की सेवा ली गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग बहुत तेजी से इमारत की अन्य मंजिलों तक फैल रही है।

#WATCH: Fire continues to rage at LIC building on Jawahar Lal Nehru road in #Kolkata. 10 fire tenders working to douse the fire. #WestBengal pic.twitter.com/QWGgYy4mYL