मंदसौर हिंसाः हिंसा भड़काने वाली विधायक शकुंतला पर केस दर्ज, कल मंदसौर जाएंगे शिवराज

मंदसौर में किसान आंदोलन के वक्त थाने को जलाने की धमकी देने वाली कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, फिलहाल शकुंतला फरार हैं। उनके हिंसा के भड़काने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उधर मंदसौर में फायरिंग से हुई किसानों की मौत पर पीड़ित परिवारों से संवेदना व्यक्त करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जिले का दौरा करेंगे।

#FLASH : MP CM Shivraj Singh Chouhan to visit Madhya Pradesh's #Mandsaur tomorrow, to meet families of the deceased farmers. pic.twitter.com/RAaR99PoSI

घटना को लेकर शकुंतला का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शकुंतला के विरोध के दौरान किसानों को आगजनी और हिंसा के लिए उकसा रही थीं। शकुंतला खटीक शिवपुरी के करेरा से कांग्रेस की विधायक हैं। शकुंतला का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें शकुंतला अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री का पुतला जला रही थीं।

हार्दिक हिरासत में

Madhya Pradesh: Patidar quota stir leader Hardik Patel detained in Neemuch, on his way to #Mandsaur pic.twitter.com/UgaDFe69jr