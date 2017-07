फिर मुश्किल में AIB: पीएम मोदी की फोटो पर डॉग फिल्टर कर फंसे, FIR दर्ज

एआईबी एक बार फिर मुश्किल में घिर गया है। युवाओं के बीच मशहूर यूट्यूब चैनल एआईबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस को जो शिकायत मिली है उसमें मानहानि और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्मानें का प्रवाधान है।

इस चैनल के फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री से संबंधित एक तस्वीर अपलोड की गई थी। इसमें उनको स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इसके सामने आते ही लोगों ने एआईबी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुंबई पुलिस को भी इस बाबत ट्वीट किया और पुलिस ने इसपर तुरंत संज्ञान लेने की बात भी कही।

एआईबी के लिए यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अपने कार्यक्रम एआईबी रोस्ट को लेकर इस चैनल के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की मिमिक्री करने पर भी तन्मय भट्ट लोगों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। इस पूरे मामले के बाद तन्मय ने ट्वीट कर कहा कि वो मजाक करना जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पर डिलीट करेंगे। फिर मजाक करेंगे और फिर फिर डिलीट करेंगे। आप क्या सोचते हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।

PS: Will continue making jokes. And deleting if necessary. And making jokes again. And Apologizing if necessary. Don't care what you think.