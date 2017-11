फारुक अब्दुल्ला बोले:PAK ने चूड़ियां नहीं पहन रखीं, उनके पास एटम बम है

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के पीओके वापस लेने के बयान पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि परमाणु बम से लैस पाकिस्तानियों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? उन्होंने शनिवार को एक जनसभा में बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने एक पाकिस्तान बनाया और अभी भारत के कितने और टुकड़े करेंगे?

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'हां, मैंने यह कहा था कि पीओके उनका (पाकिस्तान) है। क्या उन्होंने (पाकिस्तान) चूड़ियां पहन रखी हैं? उनके पास भी परमाणु बम हैं। क्या आप चाहते हो कि हम उनके हाथों मारे जाएं? आप महलों में बैठे हैं। सीमा पर रहने वाले गरीब आदमी के बारे में सोचिए जो रोज बमबारी के शिकार होते हैं।'

Yes, I say it (PoK) belongs to them (Pakistan). Are they (Pakistan) wearing bangles? They also have atom bombs! Do you want us to be killed by them? You are sitting in palaces, think about the poor people living in border areas, who are bombed daily: Farooq Abdullah in Jammu pic.twitter.com/C2WkpowNji