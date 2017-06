@3 साल: सुषमा बोली, कश्मीर मुद्दे को ICJ नहीं ले जा सकता पाकिस्तान

भारत ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) नहीं ले जा सकता और इस विषय को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सारे मुद्दों को भारत वार्ता के जरिए सुलझाना चाहता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते।

