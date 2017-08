'...तुम्हारी आंख से निकलता एक-एक आंसू हमारे कलेजे को झुलसा देता है'- DIG J&K POLICE का जोहरा के नाम संदेश

दर्द बयां करने के लिए आंसू का एक कतरा भी बहुत होता है।

सोमवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल राशिद की बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर कल शाम से ही वायरल हो रही है। अपनी पिता की अंतिम यात्रा के दौरान बिलखती जोहरा की तस्वीर इतनी हृदय विदारक है कि देखने वाले का कलेजा कांप जाए। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस तस्वीर पर लोग दुख और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल राशिद को सोमवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के दौरान गोली लग गई थी जिससे उनकी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। वायरल होती इस तस्वीर पर साउथ कश्मीर पुलिस के डीआईजी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए जोहरा के लिए एक संदेश लिखा।

अपने मैसेज में उन्होंने लिखा, " मेरी प्यारी जोहरा, तुम्हारे आंसू ने लाखों दिलों को झकझोर दिया है।...अभी तुम ये समझने के लिए बहुत छोटी हो कि ऐसा क्यों हुआ...तुम्हारे पिता हम सब की ही तरह जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का चेहरा थे जो कि हमेशा वीरता और बलिदान का उदाहरण रही है।"

"ये बात हमेशा याद रखना हम एक परिवार की तरह हैं। तुम्हारी आंख से निकलता एक-एक आंसू हमारे कलेजे को झुलसा देता है। जम्मू-कश्मीर पुलिस फोर्स अब्दुल राशिद को हमेशा एक सच्चे पुलिस ऑफिसर के तौर पर याद करेगी।"

इसके अलावा सोशल मीडिया पर और भी कई लोगों ने जोहरा की तस्वीर शेयर करते हुए अपने संदेश लिखे। एक यूजर ने जोहरा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "वो इस दर्द की हकदार नहीं है।"

Heartbreaking. Daughter of martyr J&K Police officer Abdul Rashid, weeps during wreath laying ceremony at District Police Lines in Srinagar. pic.twitter.com/grUzegwvAk — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 28, 2017

एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है।"

Heart wrenching images.😭😭

Children of a Martyr ASI Abdul Rashid, weeps during his wreath laying ceremony at DPL in #Srinagar.#RIP #Kashmir pic.twitter.com/vLaNevGHyb — Mauseen Khan (@mauseen_khan) August 29, 2017

Heart wrenching picture.Daughter of slain JK police officer Abdul Rashid . May God give her strength to bear this loss.😢😢😢 RIP#Kashmir pic.twitter.com/gxa7XybAwQ — Tahir Syeed (@TahirsyeedK) August 28, 2017

पुलिस लाइन में दी जा रही श्रद्धांजली में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी एसपी वैद भी मौजूद थे। उन्होंने भी शहीद राशिद को श्रद्धांजली दी।



