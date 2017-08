हादसाः IGI एयरपोर्ट पर 2 विमानों की पंखुड़ियां टकराई, DGCA कर रही जांच

राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे पर इथोपिया एयरलाइन्स के एक विमान की पंखुड़ियां एयर इंडिया के एक विमान से टकरा गयीं। फिलहाल डीजीसीए ने इस मामले की जांच के आदेश दिये हैं।

http://

#UPDATE : Directorate General of Civil Aviation (DGCA) probing the incident.





एयर इंडिया के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि यह घटना मंगलवार की रात हुई जब इथोपिया एयरलाइन्स का विमान उड़ान भरने के लिए पीछे हो रहा था और एयर इंडिया का एयरबस ए320 विमान वहां खड़ा हुआ था।

Close shave at Delhi's IGI Airport as wings of two aircraft, Ethiopian Airlines and Air India, collided yesterday. More details awaited. pic.twitter.com/tEF5Qh4sdV