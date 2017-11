बैंक धोखाधड़ी मामलाः ईडी ने कारोबारी गगन धवन को दिल्ली से किया गिरफ्तार 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी तथा कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह गगन धवन को राष्ट्रीय राजधानी से मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की धाराओं में गिरफ्तार किया। सूत्रों ने कहा कि धवन को आगे की हिरासत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

Enforcement Directorate arrested one Gagan Dhawan from Delhi for involvement in Rs 5000 Crore scam.