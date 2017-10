जम्मू-कश्मीरः हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों-आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक टेररिस्ट मारा गया

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है।

दरअसल रविवार को जवानों को सूचना मिली थी हंदवाड़ा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेरबंदी कर दी। जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर हो गया।

#UPDATE J&K:1 terrorist killed in an encounter with Security forces in Handwara, operation continues