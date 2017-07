जम्मू-कश्मीरः पुलवामा में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी, तीसरा आतंकी ढेर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में आज एक और आतंकवादी ढेर हो गया। अभियान का आज दूसरा दिन है। अभियान के दौरान एक एके-47 और एक इनसास रायफल बरामद हुए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बांदीपोरा के अजस क्षेत्र में भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है।

J&K: Security forces begin cordon and search operation in Bandipora's Ajas area, terrorists suspected to be trapped in the area. pic.twitter.com/PCmuMy1gXa